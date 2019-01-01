Происшествия

Снаряд не помешал продолжению работ по капремонту набережной в Симферополе

25 июня20:27

Подрядчик продолжает вести работы по ремонту набережной в Симферополе, несмотря на находку в районе Главпочтамта снаряда времён Великой Отечественной войны.

Капитальный ремонт набережной Салгира начался в конце мая. В ходе работ планируется полностью очистить русла рек Салгир и Малый Салгир, восстановить мосты и освещение, отремонтировать два фонтана, установить чугунное ограждение, заменить тротуарную плитку.

Общая стоимость работ — почти 500 миллионов рублей, сообщает КИА.

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