СМИ: Житель Подмосковья напал с ножом на полицейских из-за замечания
Двое сотрудников полиции были госпитализированы с телесными повреждениями после нападения жителя подмосковных Озер, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Как отмечается, полицейские сделали мужчине замечание из-за «неправильного выгула собак» во время режима самоизоляции. Тот в ответ напал на них с ножом. Это произошло 1 мая.
По факту случившегося проводится проверка, сообщил собеседник ТАСС.
30 апреля на полицейского в Москве напал 41-летний мужчина, которого остановили для проверки документов. Он пытался снимать происходящее на видео, а потом смахнул с полицейского фуражку. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, однако Перовский районный суд столицы отказался арестовывать мужчину.
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