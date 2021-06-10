СМИ: Жириновский поздравил умершего члена ЛДПР с днём рождения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил с днём рождения жителя Хакасии, который погиб в 2012 году. Об этом в своём Telegram-канале сообщило агентство Ura.ru, опубликовавшее скриншот послания.
В поздравительном письме политик пожелал умершему мужчине «здоровья, удачи и благополучия», а также выразил надежду на его помощь во время выборов.
Отец умершего жителя Хакасии заявил, что семья в шоке от полученного поздравления. По его словам, получить подобное послание - это «как будто через 9 лет повторно узнать о гибели ребёнка».
Ранее Жириновский заявил, что надо стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребёнок, сообщает Ura.ru. По мнению лидера ЛДПР, тогда рост населения на планете остановится.
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