СМИ: Жилые дома загорелись в Воронежской области
Ландшафтный пожар стал причиной возгорания шести жилых и шести нежилых домов в селе Мечетка Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.
Собеседник агентства уточнил, что наиболее крупные пожары отмечены в Бобровском, Хохольском, Бутурлиновском, Нижнедевицком и Новохоперском районах. Борьбу с огнём осложняет ветер.
По данным ГУ МЧС РФ по Воронежской области, только за последние 24 часа пожарные подразделения вызывали 161 раз, из них 141 - на тушение сухой травы. Огнеборцы отметили, что все эти пожары - рукотворны.
Ранее из ТЦ «ПокровSky» в Красноярске эвакуировали порядка 450 человек, сообщает Ura.ru. По данным краевого ГУ МЧС, спасатели получили сообщение о возгорании обшивки здания.
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