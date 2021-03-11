СМИ: Зампрокурора Подмосковья подал рапорт об увольнении по собственному желанию

Заместитель прокурора Московской области Семён Якубов подал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщает ТАСС.

По словам представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой, «рапорт находится на рассмотрении».

По информации источника ТАСС, что Якубов был отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям и в его отношении проводится проверка.

Ранее координатор Левого Фронта Сергей Удальцов рассказал, что прокуратура Москвы ведет проверку законности действий правительства столицы, которое на длительное время заблокировало социальные карты пожилых москвичей, школьников и студентов, не выплачивая при этом никакой компенсации, сообщает «Свободная пресса».

