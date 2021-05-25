СМИ: Замглавы Владимирской области стал подозреваемым по уголовному делу

Заместитель главы Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о государственном контракте, и добавил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции.

Ранее в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова, сообщает Ura.ru.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоррупция В РоссииЧиновники
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