СМИ: Замглавы Владимирской области стал подозреваемым по уголовному делу

Заместитель главы Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о государственном контракте, и добавил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции.

Ранее в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова, сообщает Ura.ru.

