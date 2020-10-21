СМИ: Захвативший банк в Грузии задержан, заложники освобождены
Грузинские телеканалы сообщили об освобождении всех людей, которые были взяты в заложники в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Информацию об этом распространило ТВ Пирвели. От МВД официального подтверждения пока не поступало.
Аналогичную информацию передает и телеканал «Имеди». По его сведениям налётчик задержан. Он требовал 500 тысяч долларов и возможность беспрепятственного ухода. Злоумышленник был вооружен автомат и гранатой.
Территория вокруг здания захваченного банка была оцеплена полицией и спецназом. Ранее захватчик уже выпустил несколько заложников. В Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru