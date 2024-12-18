СМИ: Задержаны двое причастных к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

Двое мужчин, причастных к убийству генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его адъютанта в Москве, задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Их поймали еще вчера. Подозреваемые... дали показания и рассказали следователям об организаторах убийства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

О задержании двух подозреваемых в преступлении также сообщили Известия. Источник издания указал, что задержанных допрашивают.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли накануне в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

