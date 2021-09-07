СМИ: Задержанный по подозрению в убийстве школьниц в Кузбассе признал вину

Пропавшие в Киселевске Кемеровской области школьницы найдены убитыми, подозреваемый в их похищении задержан и признал вину. Об этом сообщает Life.

По данным издания, задержанный — Виктор Пестерников 1980 года рождения, ранее он был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый сознался в преступлении, признавшись, что изнасиловал девочек и задушил. Кроме того, Пестерников показал место убийства, задержанного везут на допрос.

Напомним, две девочки 2010 года рождения утром 6 сентября ушли в школу, но домой так и не вернулись. Родители школьниц обратились в правоохранительные органы, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщали СМИ, в последний раз пропавших девочек видели в магазине вместе с неизвестным мужчиной. Продавцы отметили, что мужчина набрал тележку разных вкусностей и увел школьниц в неизвестном направлении.

