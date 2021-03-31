СМИ: Задержанного по подозрению в шпионаже российского военного вышлют из Италии

Итальянские власти приняли решение выдворить из страны российского военного, который был задержан по подозрению в шпионаже, сообщает газета Corriere della Sera.

Издание уточняет, что арест офицера российской армии, работавшего в посольстве РФ в Италии, невозможен из-за дипломатического статуса задержанного,

В газете также отметили, что российский военный, по данным итальянских следователей, собирал секретную информацию не только об Италии, но и о НАТО.

Ранее в посольстве России подтвердили задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщает RT. В диппредставительстве выразили надежду, что инцидент не отразится на отношениях России и Италии.

