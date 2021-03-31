СМИ: Задержанного по подозрению в шпионаже российского военного вышлют из Италии
Итальянские власти приняли решение выдворить из страны российского военного, который был задержан по подозрению в шпионаже, сообщает газета Corriere della Sera.
Издание уточняет, что арест офицера российской армии, работавшего в посольстве РФ в Италии, невозможен из-за дипломатического статуса задержанного,
В газете также отметили, что российский военный, по данным итальянских следователей, собирал секретную информацию не только об Италии, но и о НАТО.
Ранее в посольстве России подтвердили задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщает RT. В диппредставительстве выразили надежду, что инцидент не отразится на отношениях России и Италии.
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