Задержан вице-премьер Ставрополья Петрашов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова, в последние две недели работающего с приставкой и.о.

Как сообщает Следственный комитет России, чиновника подозревают в особо крупном мошенничестве. Дома и в офисе Петрашова идут обыски.

Петрашов – выпускник Российского государственного института нефти и газа им. И.М. Губкина. В свое время он работал в структурах ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Зампредом правительства Ставрополья был назначен в 2013 году.

По имеющимся сведениям, вопросы у правоохранителей вызвала деятельность Петрашова в 2013-2015 годах, когда он якобы получил 130 млн рублей за помощь в заключении подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

