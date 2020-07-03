СМИ: Задержан следователь СК, расследовавший дела Навального и Сугробова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело против старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Руслана Миниахметова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Миниахметов задержан по подозрению в получении крупной взятки в качестве незаконного вознаграждения от банкиров. Ему уже предъявили обвинение, и в субботу Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте.

Миниахметов ранее расследовал уголовные дела экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, экс-руководителя ГСУ Следственного комитета Дмитрия Довгия. Как писали «Известия», какое-то время Миниахметов вёл все дела, в которых фигурировал оппозиционер Алексей Навальный. В частности, он расследовал «дело Кировлеса», по которому Навальный и бизнесмен Пётр Офицеров были признаны виновными.

