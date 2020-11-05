СМИ: Задержан подозреваемый в мошенничестве экс-сотрудник ФСБ Ботонькин

Правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника ФСБ России, предпринимателя Виталия Ботонькина, сообщила агентство ТАСС со ссылкой на свой источник.

По его информации, задержание связано с подозрениями в причастности Ботонькина к хищению средств из управляющей компании, контролировавшей элитное жильё в Москве в квартале «Золотая миля».

Уточняется, что Ботонькин задержан в центре Москвы. Ранее СМИ писали, что бывший чекист развивал отельный бизнес в Болгарии и инвестировал в угольные разработки в Киргизии.

Как сообщало информационное агентство REGNUM, бывший гендиректор управляющей компании Константин Алымов в 2019 году жаловался, что в течение пяти лет не мог добиться возбуждения уголовного дела в отношении Ботонькина: тот якобы «уводил астрономические суммы».

