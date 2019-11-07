СМИ: Задержан экс-мэр Истры
7 ноября 201914:46
Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев задержан по подозрению в совершении должностных преступлений, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В настоящее время ведутся следственные действия. В администрации города, где работал Вихарев, а также в его доме проходят обыски.
Андрей Вихарев был назначен исполняющим обязанности главы города Истра в ноябре 2018 года, а в декабре был избран мэром. Многие связывали его назначение с ситуацией вокруг мусорного полигона Ядрово.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗадержаниеЧиновники
Горячие новости
- Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной
- СМИ: Задержан экс-мэр Истры
- Синоптики пообещали москвичам самую тёплую зиму в истории
- Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
- Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию