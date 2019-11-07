СМИ: Задержан экс-мэр Истры

Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев задержан по подозрению в совершении должностных преступлений, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время ведутся следственные действия. В администрации города, где работал Вихарев, а также в его доме проходят обыски.

Андрей Вихарев был назначен исполняющим обязанности главы города Истра в ноябре 2018 года, а в декабре был избран мэром. Многие связывали его назначение с ситуацией вокруг мусорного полигона Ядрово.

