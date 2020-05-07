СМИ: Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Агентство отмечает, что Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет», уточняя, речь идет об организации заказных убийств. Также известно, что Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовной дело.
Напомним, с 1997 года по 2016 год Анатолий Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края, в 1998-2000 годы занимал пост председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода.
В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как "Паша Цветомузыка", напоминает РЕН ТВ. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия.
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