СМИ: Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет», уточняя, речь идет об организации заказных убийств. Также известно, что Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовной дело.

Напомним, с 1997 года по 2016 год Анатолий Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края, в 1998-2000 годы занимал пост председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как "Паша Цветомузыка", напоминает РЕН ТВ. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия.



