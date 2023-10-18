СМИ: за пропавшего в Москве библиотекаря потребовали 5 млн рублей
В столице пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки Маргарита Стручева, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
В последний раз 65-летнюю женщину видели на рабочем месте 11 октября. По информации издания, родственникам Стручевой звонят неизвестные с украинским акцентом и требуют пять миллионов рублей.
Злоумышленники угрожают убить женщину, если им не заплатят требуемую сумму. Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Израиле проводит проверку данных о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в южных районах еврейского государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru