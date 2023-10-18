СМИ: за пропавшего в Москве библиотекаря потребовали 5 млн рублей

В последний раз 65-летнюю женщину видели на рабочем месте 11 октября. По информации издания, родственникам Стручевой звонят неизвестные с украинским акцентом и требуют пять миллионов рублей.

Злоумышленники угрожают убить женщину, если им не заплатят требуемую сумму. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Израиле проводит проверку данных о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в южных районах еврейского государства, передает «Радиоточка НСН».

