СМИ: за пропавшего в Москве библиотекаря потребовали 5 млн рублей

В столице пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки Маргарита Стручева, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

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В последний раз 65-летнюю женщину видели на рабочем месте 11 октября. По информации издания, родственникам Стручевой звонят неизвестные с украинским акцентом и требуют пять миллионов рублей.

Злоумышленники угрожают убить женщину, если им не заплатят требуемую сумму. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Израиле проводит проверку данных о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в южных районах еврейского государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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