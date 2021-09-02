СМИ: WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил защиты данных

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp на 225 миллионов евро (19,4 миллиарда рублей) за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных, сообщает агентство Bloomberg.

По данным комиссии, в описании обработки данных пользователей были найдены нарушения, в связи с чем мессенджер также обязали привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами Евросоюза.

В WhatsApp назвали штраф «непропорциональным» и заявили, что намерены обжаловать решение комиссии.

Ранее в Европарламенте выразили обеспокоенность решением WhatsApp изменить пользовательское соглашение, в которое добавили пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook, сообщает RT.

