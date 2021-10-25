СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах
25 октября 202117:37
Взрыв прогремел в жилом доме Набережных Челнах. Как сообщает Telegram-канал Mash, на место происшествия выехали службы регионального МЧС.
Также сообщается, что инцидент произошёл в доме в 48 комплексе, взрывной волной пооткрывало окна в соседних домах. В настоящее время повреждённое здание спешно покидают люди, информации о пострадавших нет.
По данным источников ТАСС, произошла утечка газа, взрывом разрушено шесть квартир на двух этажах панельного пятиэтажного дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru