СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв прогремел в жилом доме Набережных Челнах. Как сообщает Telegram-канал Mash, на место происшествия выехали службы регионального МЧС.

Также сообщается, что инцидент произошёл в доме в 48 комплексе, взрывной волной пооткрывало окна в соседних домах. В настоящее время повреждённое здание спешно покидают люди, информации о пострадавших нет.

По данным источников ТАСС, произошла утечка газа, взрывом разрушено шесть квартир на двух этажах панельного пятиэтажного дома.