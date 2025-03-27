Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Челябинской области

Взрывной волной в жилом доме были выбиты окна, из них выпали рамы. Также разрушены межкомнатные и межквартирная перегородка, остекление подъезда и квартиры. Погибла пожилая женщина, еще три человек пострадали.

На месте происшествия работают 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий в Аксайском районе Ростовской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

