Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Челябинской области

Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного дома в населенном пункте Красногорский (Челябинская область), сообщила пресс-служба МЧС России.

В Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме

Взрывной волной в жилом доме были выбиты окна, из них выпали рамы. Также разрушены межкомнатные и межквартирная перегородка, остекление подъезда и квартиры. Погибла пожилая женщина, еще три человек пострадали.

На месте происшествия работают 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий в Аксайском районе Ростовской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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