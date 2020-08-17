СМИ: ВВС США обстреляли позиции сирийской армии

Американская авиация нанесла авиаудар по позициям сирийских военных, передаёт РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По имеющимся данным, это произошло после отказа ВС Сирии пропустить американский патруль у Камышлы на северо-востоке страны.

В репортаже сообщается, что в результате атаки погиб один сирийский солдат, двое ранены.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвиаударВВС СШАСирия
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