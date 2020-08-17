СМИ: ВВС США обстреляли позиции сирийской армии
17 августа 202011:40
Американская авиация нанесла авиаудар по позициям сирийских военных, передаёт РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
По имеющимся данным, это произошло после отказа ВС Сирии пропустить американский патруль у Камышлы на северо-востоке страны.
В репортаже сообщается, что в результате атаки погиб один сирийский солдат, двое ранены.
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17 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru