СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области пострадали восемь человек, передает РЕН ТВ.
С рельсов, предположительно, сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, в поезде находились 326 человек.
Движение поездов на железнодорожном участке в Мурманской области остановлено. Всех пассажиров эвакуировали из гражданского поезда.
По словам пассажиров, момент столкновения с грузовым поездом был крайне шокирующим. В поезде внезапно раздался грохот, а посуда разбилась. Пассажиры почувствовали, как будто кто-то нажал стоп-кран, а позже узнали о столкновении с другим поездом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru