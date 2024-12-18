СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области пострадали восемь человек, передает РЕН ТВ.





С рельсов, предположительно, сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, в поезде находились 326 человек.

Движение поездов на железнодорожном участке в Мурманской области остановлено. Всех пассажиров эвакуировали из гражданского поезда.



По словам пассажиров, момент столкновения с грузовым поездом был крайне шокирующим. В поезде внезапно раздался грохот, а посуда разбилась. Пассажиры почувствовали, как будто кто-то нажал стоп-кран, а позже узнали о столкновении с другим поездом.



