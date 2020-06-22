СМИ: Волейболист сборной РФ Кимеров напал на шофёра в Москве

Волейболист клуба «Факел» из Нового Уренгоя и сборной России Александр Кимеров напал на шофёра в Москве. Видеозапись инцидента публикует Mash. По версии сетевого издания, спортсмену не понравилось, что автомобиль перед ним двигался не по центру полосы и не дал ему проехать на разрешающий сигнал светофора.

Волейболист вынудил своего оппонента остановиться, после чего ногой сбил боковое зеркало и помял дверь другой машины. 23-летний Кимеров выступает за «Факел» с 2018 года.

Как пишут «Дни.ру», ранее Кимеров оказался замешан в скандальную историю с лоукостером «Победа», когда вместе о своей командой собирался вылететь из Самары в Москву. Спортсмену, рост которого составляет 215 сантиметров, стюардесса отказала в пересадке на место с увеличенным расстоянием для ног.

Кимеров полюбовно договорился об этом с другой пассажиркой. Однако бортпроводница вернула волейболиста на своё место, после чего тот вытянул ноги в проходе. Стюардесса в ответ вызвала сотрудников полиции. Кимеров потребовал от «Победы» извинений, в свою очередь авиакомпания решила подать на него в суд.

