СМИ: Военные США пострадали при стычке с российским патрулем в Сирии
Несколько американских военнослужащих пострадали при столкновении с российским военным патрулем в Сирии. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник в военных структурах США.
Уточняется, что о перестрелке речи не идёт. Стычка произошла случайно. Пентагон и Центральное командование войск США в регионе отказываются от комментариев на этот счёт. Есть информация, что российский бронеавтомобиль «Тайфун» столкнул с дороги американский бронетранспортёр, который перегородил ему дорогу.
Сегодня же опубликовано видео момента, как российский бронетранспортер таранит американский International MaxxPro в районе сирийского населенного пункта Дерик. Кроме того, в сети появилась видеозапись «жесткого прессинга» российским вертолётом Ми-8 военнослужащих США. Он на время завис прямо над военной техникой американцев в районе того же Дерика.
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