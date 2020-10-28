СМИ: Во Франции произошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами

Столкновения между представителями турецкой и армянской диаспор произошли в департаменте Изер на юго-западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радиостанции, представители армянской диаспоры вышли на демонстрацию с целью поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В результате была перекрыта часть автомагистрали А7 в районе коммуны Ревантен-Вогри.

На месте демонстрации оказались представители турецкой диаспоры, между общинами произошли столкновения, в которых принимали участие несколько десятков человек. В результате четыре человека получили ранения. Через некоторое время в происходивший конфликт вмешалась полиция. В прокуратуре начали расследование инцидента.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.

