СМИ: Во Франции произошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами
Столкновения между представителями турецкой и армянской диаспор произошли в департаменте Изер на юго-западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным радиостанции, представители армянской диаспоры вышли на демонстрацию с целью поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В результате была перекрыта часть автомагистрали А7 в районе коммуны Ревантен-Вогри.
На месте демонстрации оказались представители турецкой диаспоры, между общинами произошли столкновения, в которых принимали участие несколько десятков человек. В результате четыре человека получили ранения. Через некоторое время в происходивший конфликт вмешалась полиция. В прокуратуре начали расследование инцидента.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.
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