СМИ: Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Советский и российский режиссёр Владимир Меньшов будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.

Собеседник агентства также добавил, что дата похорон пока неизвестна.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий коронавируса, сообщает RT.

Владимир Меньшов снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырлир» и многие другие. За свою картину «Москва слезам не верит» (1981) он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

