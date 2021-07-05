СМИ: Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Советский и российский режиссёр Владимир Меньшов будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.
Собеседник агентства также добавил, что дата похорон пока неизвестна.
Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий коронавируса, сообщает RT.
Владимир Меньшов снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырлир» и многие другие. За свою картину «Москва слезам не верит» (1981) он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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