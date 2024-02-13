СМИ: Виновный в столкновении поездов под Челябинском машинист был пьян
Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел накануне на станции Бердяуш, напоминает Ura.ru. Товарный и хозяйственный поезда столкнулись, с рельсов сошли 10 вагонов грузового состава. Никто не пострадал.
По данным «112», рулевой хозяйственного состава в течение суток до своей смены выпивал. Позже медэкспертиза подтвердила состояние мужчины.
«Машинист решил проскочить на красный вперед товарняка, но ... не успел. С рельс сошли 10 вагонов ... С полуночи ремонтные бригады восстанавливали движение», — отмечает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru