СМИ: Виновный в столкновении поездов под Челябинском машинист был пьян

Инцидент произошел накануне на станции Бердяуш, напоминает Ura.ru. Товарный и хозяйственный поезда столкнулись, с рельсов сошли 10 вагонов грузового состава. Никто не пострадал.

По данным «112», рулевой хозяйственного состава в течение суток до своей смены выпивал. Позже медэкспертиза подтвердила состояние мужчины.

«Машинист решил проскочить на красный вперед товарняка, но ... не успел. С рельс сошли 10 вагонов ... С полуночи ремонтные бригады восстанавливали движение», — отмечает издание.

