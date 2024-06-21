СМИ: Вертолет разбился в Амурской области

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области, четыре человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в четверг воздушное судно вылетело с площадки одного из предприятий, позже вертолет перестал выходить на связь. После поисков Robinson R66 обнаружили в тайге.

«При крушении погиб пилот судна и 3 пассажира», — пишет «112».

Причины ЧП устанавливаются.

Ранее вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области, воздушное судно получило сильные повреждения, два человека пострадали, напоминает 360.ru.

