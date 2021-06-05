СМИ: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв газа, один человек пострадал
Один человек пострадал при хлопке в жилом доме в Санкт-Петербурге, 40 местных жителей эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что ЧП произошло в одной из квартир на проспекте Энтузиастов.
В пресс-службе МЧС подчеркнули, что причины инцидента устанавливаются.
«В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины», — отмечает ведомство.
По данным источника ТАСС, хлопок произошел из-за утечки газа из баллона в квартиру. Пострадавший мужчина прикурил сигарету, после чего газ воспламенился. Из-за хлопка частично разрушены стены.
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