СМИ: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв газа, один человек пострадал

Один человек пострадал при хлопке в жилом доме в Санкт-Петербурге, 40 местных жителей эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что ЧП произошло в одной из квартир на проспекте Энтузиастов.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что причины инцидента устанавливаются.

«В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины», — отмечает ведомство.

По данным источника ТАСС, хлопок произошел из-за утечки газа из баллона в квартиру. Пострадавший мужчина прикурил сигарету, после чего газ воспламенился. Из-за хлопка частично разрушены стены.

