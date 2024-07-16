СМИ: В Зеленограде утонул гражданин КНДР
Гражданин КНДР Ким Кум Чоль, который прибыл в Москву в командировку, утонул в Зеленограде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, 64-летний мужчина работал в сельском хозяйстве и приехал в российскую столицу для обмена опытом. Гражданин КНДР проживал в посольстве республики на Мосфильмовской улице, его сопровождал переводчик.
Отмечается, что 11 июля Ким решил посетить Большой Городской пруд в Зеленограде.
«В какой-то момент переводчик понял, что давно не видел Кима. При этом личные вещи корейца продолжали лежать у берега, аккуратно сложенные. Сотрудник посольства обратился в полицию с заявлением о пропаже», — пишет Baza.
Тело иностранца обнаружили в пруду на следующий день.
Между тем МЧС сообщило, что за прошедшие сутки на водоемах в России погибли 32 человека, в том числе двое детей, пишет Ura.ru.
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