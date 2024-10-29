СМИ: В японском аэропорту загорелся истребитель США

Американский штурмовой истребитель-бомбардировщик Hornet F/A-18 загорелся в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю в Японии. Об этом пишет Kyodo.

По данным агентства, сообщение о возгорании поступило в местное отделение министерства обороны утром 29 октября. Огонь был потушен, никто не пострадал.

Из-за инцидента в аэропорту временно закрыли взлетно-посадочную полосу. В результате был отменен один гражданский рейс, еще один изменил аэропорт назначения. Сейчас ВПП авиагавани восстановила работу в штатном режиме.

Ранее в Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего вылеты нескольких бортов отложили, ряд рейсов перенаправили на запасные аэродромы, напоминает 360.ru.

