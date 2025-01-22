СМИ: В Японии нашли останки пропавшего семь лет назад россиянина

Останки моряка из России, который более семи лет назад пропал в Китае, обнаружили в Японии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, останки нашли в Охотском море в японской акватории. Эксперты установили, что они принадлежат 51-летнему электромеханику из Холмска Андрею Фролову.

«Последний раз Андрея видели в ноябре 2017 года: он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где работал электромехаником», — пишет Shot.

Отмечается, что россиянин не прибыл в пункт назначения и был признан пропавшим без вести. В причинах смерти мужчины будет разбираться полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили останки журналиста Максима Максимова, который пропал без вести в 2004 году. По данным правоохранителей, мужчина был убит, в совершении преступления признался бывший сотрудник полиции Михаил Смирнов, пишет RT.

