СМИ: В Японии нашли останки пропавшего семь лет назад россиянина
Останки моряка из России, который более семи лет назад пропал в Китае, обнаружили в Японии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, останки нашли в Охотском море в японской акватории. Эксперты установили, что они принадлежат 51-летнему электромеханику из Холмска Андрею Фролову.
«Последний раз Андрея видели в ноябре 2017 года: он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где работал электромехаником», — пишет Shot.
Отмечается, что россиянин не прибыл в пункт назначения и был признан пропавшим без вести. В причинах смерти мужчины будет разбираться полиция.
Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили останки журналиста Максима Максимова, который пропал без вести в 2004 году. По данным правоохранителей, мужчина был убит, в совершении преступления признался бывший сотрудник полиции Михаил Смирнов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru