СМИ: В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 20 человек
Пожар произошел на заводе по производству литиевых аккумуляторов в южнокорейском Хвасоне, погибли около 20 человек. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на данные экстренных служб.
Возгорание на заводе компании Aricell началось около 10:30 (04:30 мск), пожарные справились с огнем в 15:10 (09:10 по Москве). Затем специалисты приступили к поискам внутри здания и обнаружили тела приблизительно 20 человек. Предположительно, в числе погибших есть иностранные граждане.
Как пишет Yonhap, во время ЧП взрывы аккумуляторов провоцировали распространение огня, это осложняло работу специалистов и препятствовало поискам работников. Известно, что на предприятии было около 35 тысяч батарей.
Ранее серия взрывов и сильный пожар произошли на промышленном объекте близ шотландского Глазго, данных о пострадавших нет, пишет «Свободная пресса».
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