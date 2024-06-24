СМИ: В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 20 человек

Пожар произошел на заводе по производству литиевых аккумуляторов в южнокорейском Хвасоне, погибли около 20 человек. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на данные экстренных служб.

Возгорание на заводе компании Aricell началось около 10:30 (04:30 мск), пожарные справились с огнем в 15:10 (09:10 по Москве). Затем специалисты приступили к поискам внутри здания и обнаружили тела приблизительно 20 человек. Предположительно, в числе погибших есть иностранные граждане.

Как пишет Yonhap, во время ЧП взрывы аккумуляторов провоцировали распространение огня, это осложняло работу специалистов и препятствовало поискам работников. Известно, что на предприятии было около 35 тысяч батарей.

Ранее серия взрывов и сильный пожар произошли на промышленном объекте близ шотландского Глазго, данных о пострадавших нет, пишет «Свободная пресса».

