СМИ: В Турции задержали разыскиваемого Интерполом террориста с российским гражданством
7 октября 202110:45
Силы безопасности Турции задержали в Анкаре боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который имеет российское гражданство. Об этом сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, террорист был объявлен в розыск Интерполом.
Как отмечает телеканал NTV, задержанный находился в розыске по красному бюллетеню международной организации уголовной полиции. Личность боевика не раскрывается, однако СМИ приводит его инициалы – А.Р.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru