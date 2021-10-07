СМИ: В Турции задержали разыскиваемого Интерполом террориста с российским гражданством

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который имеет российское гражданство. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, террорист был объявлен в розыск Интерполом.

Как отмечает телеканал NTV, задержанный находился в розыске по красному бюллетеню международной организации уголовной полиции. Личность боевика не раскрывается, однако СМИ приводит его инициалы – А.Р.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:ИнтерполГражданство РФЗадержаниеИсламское ГосударствоТурция
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