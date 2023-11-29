СМИ: В ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок

По данным канала, потолок обрушился на цокольном этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Одного человека на месте осмотрели врачи, помощь ему не понадобилась», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее два стоящих рядом автомобиля сгорели на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

