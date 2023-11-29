СМИ: В ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок
29 ноября 202318:51
Обрушение потолка произошло в торговом центре «Авеню» на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, потолок обрушился на цокольном этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Одного человека на месте осмотрели врачи, помощь ему не понадобилась», - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее два стоящих рядом автомобиля сгорели на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru