СМИ: В ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок

Обрушение потолка произошло в торговом центре «Авеню» на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, потолок обрушился на цокольном этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Одного человека на месте осмотрели врачи, помощь ему не понадобилась», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее два стоящих рядом автомобиля сгорели на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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