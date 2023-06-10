СМИ: В Сомали 27 человек погибли из-за взрыва снаряда

Снаряд, не разорвавшийся ранее, взорвался в Сомали, погибли 27 человек. Об этом сообщает местное агентство SONNA.

В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей

Инцидент произошел в деревне Мурале региона Нижняя Шабелле.

«Число погибших ... возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда», — передает агентство.

По данным СМИ, большинство погибших — дети.

Ранее стало известно, что близ коммуны Анси во Франции мужчина с ножом напал на людей в парке. В результате пострадали не менее семи человек, в том числе шесть детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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