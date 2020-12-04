СМИ: в Сингапуре россиянина посадили в тюрьму

Суд в Сингапуре посадил россиянина Владимира Даниленко в тюрьму на год и два месяца, сообщает издание Straits Times.

Издание пишет, что Даниленко получил тюремный срок за коллекторскую деятельность, связанную с нелегальными кредиторами. В ноябре прошлого года 22-летний россиянин взял у подпольных сингапурских кредиторов 300 долларов США, однако вернуть долг не смог.

Ростовщики из компании Bro предложили ему подработать коллектором. Даниленко согласился и вместе с напарником из Шри-Ланки запугивал должников, в том числе поливал их дома краской.

Суд приговорил Даниленко, который признал свою вину по некоторым статьям, к лишению свободы, а также штрафу в 22,5 тысячи долларов США. Так как россиянин не смог заплатить штраф, то тюремный срок увеличили на месяц.

