СМИ: в Сингапуре россиянина посадили в тюрьму
Суд в Сингапуре посадил россиянина Владимира Даниленко в тюрьму на год и два месяца, сообщает издание Straits Times.
Издание пишет, что Даниленко получил тюремный срок за коллекторскую деятельность, связанную с нелегальными кредиторами. В ноябре прошлого года 22-летний россиянин взял у подпольных сингапурских кредиторов 300 долларов США, однако вернуть долг не смог.
Ростовщики из компании Bro предложили ему подработать коллектором. Даниленко согласился и вместе с напарником из Шри-Ланки запугивал должников, в том числе поливал их дома краской.
Суд приговорил Даниленко, который признал свою вину по некоторым статьям, к лишению свободы, а также штрафу в 22,5 тысячи долларов США. Так как россиянин не смог заплатить штраф, то тюремный срок увеличили на месяц.
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