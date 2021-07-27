СМИ: в Симферополе из-за проблем с двигателем приземлился Boeing
Авиалайнер Boeing-737, у которого возникли проблемы с двигателем, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, на борту воздушного судна находятся 165 пассажиров. Источник уточнил, что причиной экстренной посадки стала вибрация в одном из двигателей.
Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщает RT. Причиной незапланированной посадки лайнера, летевшего из Минска в Анталью, стало срабатывание сигнализации, которая предупреждает о неисправности двигателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- СМИ: в Симферополе из-за проблем с двигателем приземлился Boeing
- Турчак обвинил КПРФ и эсеров в безответственном отношении к жизни и здоровью избирателей
- Композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены
- Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
- Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
- Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
- Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг
- Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
- Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru