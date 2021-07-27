СМИ: в Симферополе из-за проблем с двигателем приземлился Boeing

Авиалайнер Boeing-737, у которого возникли проблемы с двигателем, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, на борту воздушного судна находятся 165 пассажиров. Источник уточнил, что причиной экстренной посадки стала вибрация в одном из двигателей.

Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщает RT. Причиной незапланированной посадки лайнера, летевшего из Минска в Анталью, стало срабатывание сигнализации, которая предупреждает о неисправности двигателей.

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ФОТО: u.wikipedia.org
ТЕГИ:СимферопольЭкстренная ПосадкаСамолет
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