СМИ: в Симферополе из-за проблем с двигателем приземлился Boeing

Авиалайнер Boeing-737, у которого возникли проблемы с двигателем, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, на борту воздушного судна находятся 165 пассажиров. Источник уточнил, что причиной экстренной посадки стала вибрация в одном из двигателей.

Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщает RT. Причиной незапланированной посадки лайнера, летевшего из Минска в Анталью, стало срабатывание сигнализации, которая предупреждает о неисправности двигателей.