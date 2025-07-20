СМИ: В «Шереметьево» пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы

По данным источника, они потребовали представителей авиакомпании выйти к ним и объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолета в Минеральные Воды по расписанию 20 июля, а они не могут улететь еще с 19 июля. После этого к пассажирам задержанного рейса вышли представители служб безопасности.

Согласно информации на табло, рейс в Минеральные Воды должен был вылететь в субботу в 17:10 часов по московскому времени. Позже стало известно, что в настоящее время посадка на рейс DP6911 в Минводы, запланированный на воскресенье, уже началась.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что польские и немецкие туристы устроили пробки на границе Калининградской области.