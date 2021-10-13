СМИ: в Ростовской области комбайн подорвался на снаряде времен ВОВ

Мина времён Великой Отечественной войны взорвалась под комбайном во время полевых работ в Шолоховском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника администрации Калининского сельского поселения.

По информации собеседника агентства, во время происшествия никто не пострадал, сельскохозяйственная техника получила повреждения задней части.

Ранее сотрудники МЧС обезвредили несколько тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в разных регионах России, сообщает РЕН ТВ.

