СМИ: У Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом
2 февраля 202114:40
Недалеко от Мосгорсуда, где сегодня проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, задержали молодого человека с пистолетом, сообщил источник ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о травматическом оружии. У задержанного также нашли веревку. Выясняется, зачем мужчина принес эти вещи с собой.
С начала дня возле здания Мосгорсуда усилены меры безопасности. По информации ОНК Москвы, уже задержаны 230 человек.
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- СМИ: У Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом
2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru