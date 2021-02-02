СМИ: У Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом

Недалеко от Мосгорсуда, где сегодня проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, задержали молодого человека с пистолетом, сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о травматическом оружии. У задержанного также нашли веревку. Выясняется, зачем мужчина принес эти вещи с собой.

С начала дня возле здания Мосгорсуда усилены меры безопасности. По информации ОНК Москвы, уже задержаны 230 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудАлексей Навальный
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