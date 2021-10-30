СМИ: В Петербурге задержали автоблогера Давидыча

Известного автоблогера Эрика Давидыча (Эрика Китуашвили) задержали в Санкт-Петербурге после дорожного конфликта. Об этом сообщает Mash.

Стритрейсер Давидыч: «Рыцарь дорог» или мошенник?

Отмечается, что на блогера пожаловалась девушка, которой Китуашвили угрожал и преследовал на своей золотой BMW. Автолюбительница не пропустила автоблогера на дороге, это и стало причиной конфликта.

Сейчас пострадавшая и задержанный находятся в отделе полиции, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БлогерыЗадержаниеСанкт-Петербург
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