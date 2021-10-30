СМИ: В Петербурге задержали автоблогера Давидыча

Отмечается, что на блогера пожаловалась девушка, которой Китуашвили угрожал и преследовал на своей золотой BMW. Автолюбительница не пропустила автоблогера на дороге, это и стало причиной конфликта.

Сейчас пострадавшая и задержанный находятся в отделе полиции, обстоятельства инцидента устанавливаются.

