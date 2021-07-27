СМИ: в Париже неизвестный ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро

Вооруженный преступник напал на ювелирный магазин Chaumet в Париже, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что неизвестный подъехал к бутику на электросамокате, после чего ворвался в магазин и угрожая пистолетом забрал драгоценности на сумму 2 миллиона евро (174,3 миллиона рублей), после чего скрылся.

В настоящее время полиция ведёт розыск преступника.

Ранее в Греции сотрудники полиции и разведки нашли картины «Голова женщины» Пабло Пикассо и «Ветряная мельница» Пита Мондриана, которые в 2012 году были похищены из Национальной художественной галереи в Афинах, сообщает RT.