СМИ: в Париже неизвестный ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро
Вооруженный преступник напал на ювелирный магазин Chaumet в Париже, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания рассказал, что неизвестный подъехал к бутику на электросамокате, после чего ворвался в магазин и угрожая пистолетом забрал драгоценности на сумму 2 миллиона евро (174,3 миллиона рублей), после чего скрылся.
В настоящее время полиция ведёт розыск преступника.
Ранее в Греции сотрудники полиции и разведки нашли картины «Голова женщины» Пабло Пикассо и «Ветряная мельница» Пита Мондриана, которые в 2012 году были похищены из Национальной художественной галереи в Афинах, сообщает RT.
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