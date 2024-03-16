СМИ: В Огайо три человека погибли из-за торнадо и сильных дождей

Торнадо и сильные дожди прошли в городе Лейквью в американском штате Огайо, из-за непогоды погибли три человека. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на власти штата.

Телеканал отмечает, что жертв стихии обнаружили в ходе поисково-спасательных операций. Погибших нашли в завалах домов.

По данным ABC, сейчас в США зарегистрировано как минимум 14 торнадо в семи штатах.

Ранее в Чили не менее 46 человек погибли из-за сильнейших лесных пожаров в городе Винья-дель-Мар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

