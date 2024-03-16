СМИ: В Огайо три человека погибли из-за торнадо и сильных дождей
16 марта 202402:52
Торнадо и сильные дожди прошли в городе Лейквью в американском штате Огайо, из-за непогоды погибли три человека. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на власти штата.
Телеканал отмечает, что жертв стихии обнаружили в ходе поисково-спасательных операций. Погибших нашли в завалах домов.
По данным ABC, сейчас в США зарегистрировано как минимум 14 торнадо в семи штатах.
Ранее в Чили не менее 46 человек погибли из-за сильнейших лесных пожаров в городе Винья-дель-Мар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Огайо три человека погибли из-за торнадо и сильных дождей
- Путин проголосовал онлайн на президентских выборах
- Британские ВМС заявили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды
- Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры
- Россиянин Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад»
- В Курской области силы ПВО уничтожили три беспилотника
- На Украине отказались от блокировки Telegram
- Врач посоветовала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
- В США заявили о слежке за российскими ядерными силами
- Убийцу разработчика вакцины «Спутник V» приговорили к 14 годам колонии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru