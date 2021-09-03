СМИ: В Новой Зеландии шесть человек пострадали при нападении в супермаркете

Шесть человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом в супермаркете Countdown в Окленде. Об этом сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на службу скорой помощи Новой Зеландии.

По данным издания, троих раненых госпитализировали в критическом состоянии, два человека получили травмы средней тяжести, состояние еще одного пострадавшего оценивается как серьезное.

Ранее стало известно о нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей супермаркета в районе Нью-линн на юго-западе Окленда. Полиция и аварийные службы окружили здание, ближайшие улицы оцеплены, доступ к ним перекрыт. Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь по нападавшему, он скончался на месте, пишет RT. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент терактом, отмечает РИА ФАН.

