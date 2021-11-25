СМИ: В Нидерландах прошла эвакуация аэропорта из-за сообщений о бомбе

Полиция Нидерландов провела эвакуацию людей из аэропорта города Маастрихт после сообщения о бомбе. Об этом появились сообщения в местной прессе, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с инцидентом все прилеты и вылеты в аэропорт приостановлены. В настоящее время специалисты занимаются осмотром здания на предмет наличия взрывчатки.

