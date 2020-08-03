СМИ: В МВД не подтверждают утечку базы данных автомобилистов
Источник в министерстве внутренних дел не подтвердил сообщения о взломе информационных систем МВД, из-за чего могла случиться утечка информации о водителях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, попытки атак на серверы МВД происходят, но не очень часто. По его утверждению, система в целом функционирует стабильно. В правоохранительных органах предполагают, что утечка данных могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров. Сейчас идёт проверка, для выявления этого «слабого» звена.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что мошенники выставили в сети на реализацию личные данные около 1 миллиона водителей российской столицы и Московской области, запросив за базу 1,5 тысяч долларов. В ней, по утверждению издания, можно найти VIN-коды автомобилей, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев машин.
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