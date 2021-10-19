СМИ: В музее Прадо забаррикадировались люди, угрожающие самоубийством
Группа людей заняла во вторник один из залов мадридского музея Прадо и потребовала встречи с премьер-министром Педро Санчесом, угрожая массовым самоубийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что акцию устроили пострадавшие от отравления рапсовым маслом в 1981 году.
«Жертвы масла, забаррикадировавшиеся в Прадо, мы угрожаем обрести в прямом эфире вечный покой», - написали организаторы акции в соцсетях.
По данным ТАСС, шестеро участников акции заняли зал Прадо, где расположена знаменитая картина Диего Веласкеса «Менины».
Как отмечает радиостанция Cadena Ser, в данный момент участники акции задержаны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Песков заявил, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку
- Армения договорилась с Россией о цене на газ
- В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России
- Песков: Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
- Гендиректору Большого театра Урину сделали операцию на сердце
- Лавров рассказал об отказе Франции и ФРГ подключить США к «нормандскому» формату
- Лавров заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН
- СМИ: В музее Прадо забаррикадировались люди, угрожающие самоубийством
- Лавров назвал фантазиями заявления Киева о возможности встречи Зеленского и Путина
- В Роскомнадзоре назвали успешными учения по безопасности Рунета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru