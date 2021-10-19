СМИ: В музее Прадо забаррикадировались люди, угрожающие самоубийством

Группа людей заняла во вторник один из залов мадридского музея Прадо и потребовала встречи с премьер-министром Педро Санчесом, угрожая массовым самоубийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что акцию устроили пострадавшие от отравления рапсовым маслом в 1981 году.

«Жертвы масла, забаррикадировавшиеся в Прадо, мы угрожаем обрести в прямом эфире вечный покой», - написали организаторы акции в соцсетях.

По данным ТАСС, шестеро участников акции заняли зал Прадо, где расположена знаменитая картина Диего Веласкеса «Менины».

Как отмечает радиостанция Cadena Ser, в данный момент участники акции задержаны.

