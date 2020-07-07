СМИ: В Москве задержан советник главы «Роскосмоса»
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан утром во вторник, 7 июля, в российской столице. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot. По его информации, его задержанного подозревают в государственной измене.
Как передаёт радиостанция «Говорит Москва», в пресс-службе «Роскосмоса» пока не комментируют сообщения о задержании.
Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» два месяца назад. Он курировал некоторые спецпрограммы, а также занимался информационной политикой внутри государственной корпорации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru