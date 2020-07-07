СМИ: В Москве задержан советник главы «Роскосмоса»

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан утром во вторник, 7 июля, в российской столице. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot. По его информации, его задержанного подозревают в государственной измене.

Как передаёт радиостанция «Говорит Москва», в пресс-службе «Роскосмоса» пока не комментируют сообщения о задержании.

Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» два месяца назад. Он курировал некоторые спецпрограммы, а также занимался информационной политикой внутри государственной корпорации.

