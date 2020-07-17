В Москве задержан начальник отдела по борьбе с наркотиками

Начальник шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергей Дмитриев задержан в Москве по подозрению в получении взятки, сообщили источники информационных агентства. По данным РИА Новости, полицейский уже признал вину.

Выяснилось, что Дмитриев пытался получить у бизнесмена 1,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу МВД. Если вина будет подтверждена, полицейского уволят из органов внутренних дел.

Дмитриеву 37 лет, он дослужился до подполковника, пишет «Московский комсомолец». Ранее он занимал руководящие должности на оперативной работе в УВД по Северному округу, УВД по Северо-Западному округу и Одинцовскому городскому округу Подмосковья.

