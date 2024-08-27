СМИ: В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов
Правоохранительные органы задержали граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы», — рассказал собеседник агентства.
У задержанных изъяли дрон и телефоны. После инцидента проводится проверка.
Между тем россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, задержали в турецком Бодруме. Инцидент произошел в июле: на севере российской столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал находившийся в салоне мужчина, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru